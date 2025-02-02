農曆新年遊日熱爆　東京求財運小網神社　港人旅客洗銀包｜有片

日本電視台（NNN）近日進行了一個有關「中國農曆新年」的專題報道，介紹日本各地的旅遊景點在此期間多了很多旅客的情況。而位於東京享負盛名的小網神社，它的「洗錢之井」相傳用井水把錢洗後再放進銀包，就會獲得財運。這個傳聞在中國的社交媒體傳開，令不少中國旅客到那裏「洗錢」。而有自稱來自香港的旅客，就直接把銀包拿去洗。當被記者問到拿錢包去洗的動機是，他們直言不諱指希望求得更多錢。



日本電視台就農曆新年的專題報道，提及有香港遊客將銀包拿去小網神社的「洗錢之井」沖洗，期望獲得更多財運：

建於1466年小網神社位於東京都中央區，是一個被視為可以「開運和趨吉避凶的神社」。

神社擁有559年的歷史，關東大地震時，神社本身遭到損壞，但神社的神職人員帶著神像避難至新大橋，躲過了災難。第二次世界大戰期間，儘管神社位於市中心，卻奇蹟地躲過了空襲，因此神社被認為能帶來「強運除厄」的運氣。

而眾多遊客前往朝聖的「洗錢之井」，據報只要拿起小竹籃，把想洗的錢放入即可，不管是哪個國家的貨幣都可以，甚至還有人連信用卡都拿來洗。只要把竹籃放進水中輕搖洗淨，透過「洗錢之井水」的井水淨化後，再把錢擦乾放回銀包裏，就能提升財運。

與此同時，因為部份地方的電子貨幣變得普及，有人原來會直接洗電話，但神社的服部匡記宮司就表示不太建議這樣做。