特朗普批准加徵關稅　加拿大墨西哥表明報復　中方：將採反制措施

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月1日簽署行政命令，向來自中國、加拿大及墨西哥的貨品加徵關稅後，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）隨即表示，將會與墨西哥商討對策。



杜魯多在社交平台X發文，稱加拿大「不想走到這一步，但已經有所準備」。他表示將會向國民發表講話，並會在短時間內與墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）通話。

杜魯多之後在全國講話中表明，關稅會對美國民眾帶來實際影響，指關稅違反兩國多年前商討的自由貿易協定。他宣布向美國1550億加元計的產品徵收25%關稅，包括在4日起即時向300億加元的產品抽稅，並在21天內向餘下1250億加元的美國產品徵稅。

他亦表示渥太華方面正考慮多項非關稅措施，包括與關鍵材料、採購能源及其他合作等。另外他又呼籲加拿大民眾購買自家產品和考慮本地旅遊，同時強調政府會與墨西哥聯手應對關稅。

杜魯多認為，加拿大的邊境計劃已開始有成效，稱美國不應懲罰加拿大，合作才是更好的出路。

特朗普2月1日宣布向加拿大加徵關稅後，加拿大總理杜魯多同日回應，公布報復措施。（Reuters）

加拿大卑詩省長尹大衛（David Eby）指會採取行動保障當地勞工和企業，並批評關稅是出賣長久的美加關係，強調卑詩省會堅決應對「前所未有的攻擊」。

尹大衛宣布卑詩省即時停止由共和黨領導「紅色州份」的美國酒類，同時將來自這些地方的暢銷酒類產品由商店中下架；另外亦指示省政府及旗下企業在採購時，應優先考慮加拿大產品和服務。他認為美國是較強大，但如果加拿大沒為自己挺身而出，對方會不斷要求更多。

墨西哥執政黨國會領袖則表示，當地從來未受過特朗普如此多騷擾和侵略。總統欣鮑姆之後稱，已指示經濟部長實施報復關稅計劃。

中國：關稅損害中美禁毒合作

中國商務部2日表示，特朗普政府宣布以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對。美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。對於美方的錯誤做法，中方將向世貿提出訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。

外交部其後亦稱，美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。加徵關稅的做法不具建設性，勢必影響並損害雙方今後就禁毒問題開展合作。中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

路透社較早時引述白宮報道，行政命令亦包括設立機制，如果被加徵關稅的國家對美國施以報復行動，美方將進一步提高稅率。特朗普表示，加徵關稅是為了逼使各國採取更多措施，阻止芬太尼流入美國。

白宮發表聲明指特朗普加徵關稅是為了阻止芬太尼流入美國，造成大量18至45歲民眾死亡：

據報道，美國將向所有來自墨西哥的進口貨品加徵25%的關稅。

報道指來自加拿大的進口貨品同樣面臨25%的額外關稅，而能源產品，包括電力、天然氣及石油等，則只是加徵較溫和的10%稅率。特朗普的貿易顧問表示，10%的能源稅率將最大限度地，減少對美國能源價格帶來的影響。美國對加拿大加徵的關稅將於2月4日（週二）生效。

美國就向墨西哥及加拿大加徵25%關稅發布的貼文：

與此同時，鑑於中國在大量芬太尼（fetanyl）藥物流入美國事件中扮演的角色，美國將向所有來自中國的進口貨品加徵10%的關稅。