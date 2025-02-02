特朗普發起關稅戰　加拿大各省長譴責　魁北克省：或因禍得福

多位加拿大省長譴責美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對幾乎所有加拿大商品徵收懲罰性關稅的決定，並呼籲渥太華實施自己強有力的反制措施。特朗普2月1日簽署關稅令，對來自加拿大的進口產品徵收25%的額外關稅，能源資源徵收10%。



據加拿大廣播公司（CBC）報道，紐芬蘭及拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）省長弗雷（Andrew Furey）周六（2月1日）表示，「我們正處於一個歷史性的時刻，一個對國家生存構成威脅的時刻。這不僅僅是經濟上的攻擊，我認為這是對加拿大人的攻擊，是對加拿大人價值觀的攻擊，是對我們主權的攻擊。」

安大略省（Ontario）保守黨領袖福特（Doug Ford）2月1日則在一份聲明中表示，「特朗普選擇放棄幾十年來為邊境兩邊數百萬工人帶來更好生活的貿易關係，我對此感到非常失望。」包括福特在內的加拿大官員花了數月時間試圖讓特朗普放棄這一舉動，但沒有成功。

寫有「加拿大是非賣品」標語的帽子近期在加拿大熱賣，圖為安大略省省長福特（X@Doug Ford）

現在福特表示，他全力支持政府「採取與美國關稅等額、強有力的回應」，因為「綏靖和投降不是當前加拿大人民的適當立場。」加拿大其他各省省長也均表示相似想法。

卑詩省：禁進口「紅色州份」酒類

卑詩省長尹大衛（David Eby）指會採取行動保障當地勞工和企業，並批評關稅是出賣長久的美加關係，強調卑詩省會堅決應對「前所未有的攻擊」。

他宣布卑詩省即時停止由共和黨領導「紅色州份」的美國酒類，同時將來自這些地方的暢銷酒類產品由商店中下架；新斯科舍省（Nova Scotia）亦有相似措施。

尹大衛亦指示省政府及旗下企業在採購時，應優先考慮加拿大產品和服務。他認為美國是較強大，但如果加拿大沒為自己挺身而出，對方會不斷要求更多。

魁北克省長勒戈（Francois Legault）表示省政府會採取措施協助小型企業，並認為今次的關稅戰為當地企業帶來機遇，一方面可以研究取代美國產品，同時拓展新市場。

阿爾伯塔省省長史密斯（Danielle Smith）稱會當地會盡一切能力遊說特朗普、美國國會及民眾收回這個互相傷害的政策，但同時反對任何對美國的出口禁令，或是就出口到美國的加拿大產品向自己的民眾及企業加稅的措施，警告此舉將導致加拿大民眾造成更多損害。