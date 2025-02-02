特朗普揮動關稅大棒　日本韓國憂受影響波及

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周六（1日）在佛羅里達州海湖莊園簽署行政命令，向來自中國、加拿大及墨西哥的貨品加徵關稅。日本財務大臣加藤勝信周日表示，將密切關注特朗普政府的關稅政策對匯率及美國金融政策的影響。韓國也呼籲監測住美國關稅對國內企業的影響。



加藤勝信周日稱，他對特朗普猛收關稅對全球經濟影響表示「非常擔憂」。他在談及美國關稅政策的影響時指：「必須深入分析對匯率的影響，並考慮美國的金融政策如何運作。」

他在富士電視台的《周日報道 THE PRIME》節目中表示，針對特朗普政府的高關稅措施可能引發的物價上漲以及化石燃料增產的政策，必須密切關注其對日本的影響並採取必要措施。

韓代行總統職權的副總理兼企劃財政部長官（代總統）崔相穆周日也下令政府機構，密切監測美國對韓國企業和經濟造成的任何影響。