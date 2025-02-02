特朗普發起關稅戰　加拿大NHL比賽播美國國歌遭球迷柴台

美國總統特朗普2月1日宣布對加拿大徵收25%關稅的同日，美國國家冰球聯盟（NHL）球隊明尼蘇達荒野（Minnesota Wild）作客加拿大的渥太華參議員（Ottawa Senators），就在表演嘉賓於比賽現場按照慣例演唱美國國歌《星條旗》（Star Spangled Banner）期間，現場響起一片噓聲。



當日，在加拿大渥太華上演的NHL比賽現場，加拿大歌手Mandia按照慣例於賽事開始前演唱兩國國歌，到演唱美國國歌時，現場球迷報以噓聲和嘲笑聲。

圖為2月1日，在加拿大首都渥太華（Ottawa）舉辦的NHL比賽中，加拿大的渥太華參議員對陣美國明尼蘇達荒野的比賽場面。（Reuters）

據《每日郵報》報道，國歌奏響後現場的噓聲越來越大，Mandia則在演唱結束後露出尷尬表情，等噓聲停止後才開始演唱加拿大國歌。比賽期間，球迷們還在觀眾席傳遞一幅巨大的加拿大國旗。

這場比賽吸引近2萬球迷到場，渥太華參議員最終以6-0擊敗明尼蘇達荒野。

有球迷在社交平台X上分享影片稱：「好傷心。這是我第一次看到加拿大人噓美國國歌。」還有球迷稱，自己只在伊拉克戰爭期間聽到有加拿大人噓美國國歌。