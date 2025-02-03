大S徐熙媛去世｜日本流感病例增藥品短缺　東京醫院病床持續不足

日本爆發流感疫情以來，患者人數創下新高。就連台灣藝人大S徐熙媛（Barbie Hsu）2025春節期間赴日本旅遊，都因染上流感併發肺炎而不幸離世。日本有人過度囤貨，導致當地出現藥品短缺，東京都急救醫院的病床也持續不足。



央視周一（3日）報道，日本自去年12月下旬流感患者人數創下新高之後，一些醫院和藥店受部份醫療機構過度囤購藥品造成庫存分布不均等因素影響，日前出現流感藥短缺的情況。

日媒較早前亦報道，流感疫情持續，東京都內的急救醫院因遙距求診患者源源不斷，醫院內也發生感染事件，導致收治患者變得困難，雖然患者人數有所減少，但由於許多患者因傳染病以外的疾病住院，病床短缺的情況持續存在。

東京八王子市南多摩醫院1月23日因滿員而一度暫時停止收治病人，副院長關宏表示，如今「收治流感患者的高峰似乎已過去，即使是已康復的患者，康復也需要時間，很多人不能立即出院，因此病床緊張的狀況還會持續一段時間。」

日本衛生部門1月表示，當地去年12月最後一週的流感病例數創下了25年來單週最高紀錄，即使患者人數有所回落，專家警告乙型流感可能流行。

日本東京都流感激增引發咳嗽藥等藥品短缺。（NTV片段截圖）

日本放送協會（NHK）上周五（1月31日）報道，國立感染症研究所公布的數據顯示，截至1月26日的過去一週內，日本有54594人確診流感，按照全國約5000間醫療診所推算，平均每間診所就錄得11.06宗流感病例，比對上一週平均減少7.32人。

而根據各都道府縣數據，山形縣及新潟縣屬重災區，平均每間診所分別有25.31及20.62宗新流感個案；東京都及大阪府的數字則分別為6.6宗及6.66宗。由數據推斷，在26日的過去一週全國有大約38.6萬名流感患者；由去年9月2日流感季節開始，至今累積大約952.3萬名流感患者。

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東京都感染症情報中心指，東京已經是連續兩週的流感報告人數減少，亦是相隔七週以來低於10人，因此宣布解除當地的流感警報。

即使如此，日本感染症學會流感委員會負責人、倉敷中央醫院副院長石田直表示，流感患者人數雖然由破紀錄高位急速回落，但估計現時流行的甲型流感可能由乙型流感取代，警告感染後者的人數或增加。

石田同時指出，民眾亦要提防新冠肺炎等傳染病，因此呼籲大家必須做足洗手及戴口罩等基本提防傳染病措施。