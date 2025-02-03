大S流感猝逝｜日本25年最大流感潮　專家：個案回落仍需提防

台灣女星徐熙媛（大S）早前於日本旅遊時感染流感併發肺炎逝世病逝，終年48歲。外界再次關注日本的流感情況。日本衛生部門1月表示，當地去年12月最後一週的流感病例數創下了25年來單週最高紀錄，即使患者人數有所回落，專家警告乙型流感可能流行。



共同社報道，日本國立感染症研究所對5000間醫療診所收集的數據進行分析顯示，去年12月23日至29日，當地共有超31萬人被診斷出患有流感，是2023年同期的三倍，創下自1999年開始統計以來的每週最高紀錄。

日本東京都流感激增引發咳嗽藥等藥品短缺。（NTV片段截圖）

日本放送協會（NHK）上周五（1月31日）報道，國立感染症研究所公布的數據顯示，截至1月26日的過去一週內，日本有54594人確診流感，按照全國約5000間醫療診所推算，平均每間診所就錄得11.06宗流感病例，比對上一週平均減少7.32人。

而根據各都道府縣數據，山形縣及新潟縣屬重災區，平均每間診所分別有25.31及20.62宗新流感個案；東京都及大阪府的數字則分別為6.6宗及6.66宗。由數據推斷，在26日的過去一週全國有大約38.6萬名流感患者；由去年9月2日流感季節開始，至今累積大約952.3萬名流感患者。

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東京都感染症情報中心指，東京已經是連續兩週的流感報告人數減少，亦是相隔七週以來低於10人，因此宣布解除當地的流感警報。

即使如此，日本感染症學會流感委員會負責人、倉敷中央醫院副院長石田直表示，流感患者人數雖然由破紀錄高位急速回落，但估計現時流行的甲型流感可能由乙型流感取代，警告感染後者的人數或增加。

石田同時指出，民眾亦要提防新冠肺炎等傳染病，因此呼籲大家必須做足洗手及戴口罩等基本提防傳染病措施。