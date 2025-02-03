馬斯克：政府效率部正關閉美國際開發署 特朗普同意這樣做
撰文：洪怡霖
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美國際開發署（USAID）突然無故關閉後，政府效率部長馬斯克（Elon Musk）周一（3日）表示，他們正努力關閉USAID。馬斯克還表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同意USAID應被關閉。
馬斯克在X Spaces（前稱Twitter Spaces）直播時稱，自己已與特朗普詳細討論USAID的情況，「他同意我們應關閉它」。
他還說：「很明顯，它不是一個有蟲子的蘋果。我們所擁有的只是一團蟲子。你必須把它從根本上徹底除掉。已無法修復。 我們要關閉它。」
馬斯克其後又在X發文稱：「您是否知道這件事？美國際開發署正利用您的稅金資助生物武器研究，包括導致數百萬人死亡的新冠（COVID-19）？」
美國負責對外援助的國際開發署（USAID）網站上周六突然無故關閉，引發外界對該機構未來的憂慮。
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