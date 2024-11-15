Elon Musk「政府效率部」請人要超高智商　週工作逾80小時無工資

「超高智商」「每週工作80小時以上」「沒工資」……當地時間11月14日，馬斯克（Elon Musk）及其將執掌的「政府效率部」（DOGE）在X平台上發布招募啟事，並邀請感興趣的人提交簡歷，引發一眾網民熱議。



「政府效率部」在X的這篇帖文中寫道：「我們非常感謝成千上萬的美國人表示有意加入DOGE幫助我們，我們不需要更多的人來兼職想辦法如何削減成本，我們需要的是超高智商的小政府革命者，願意每週工作80個小時以上，以削減我們的成本。如果你就是這樣的人，把你的簡歷發到這個賬號吧，馬斯克和拉馬斯瓦米會審查前1%的申請者。」

馬斯克隨即在他的個人X賬號補充說，這是一項「沒有報酬」的工作。

「的確，這將是一項乏味的工作，會樹敵無數，而且報酬為零。多麼划算的一筆交易啊！」他還在文末加上了一個哭笑的表情。

拉馬斯瓦米則補充道：「這與許多政府官僚形成鮮明對比，他們：（a）幾乎不做工作；（b）只告訴人們他們想聽到的話；（c）賺的錢比他們創造的價值還多。」

招人公告一出，有人立刻在評論區曬出了自己的「簡歷」——「我能一口氣吃掉10幾個奧利奧，能打嗝背出字母表，手頭有不少狗狗幣，還跑得快（班上前25%）……」

有人調侃，「我擔心任何自以為『超高智商』的人，往往智商都不高」。

還有人質疑，「DOGE是違憲的，只是浪費時間、金錢和資源，而這些本可以用在其他地方」「你為啥要讓人每周工作80個小時？？？這效率不高啊」。

馬斯克14日在另一篇貼文中說：「政府的過度支出才是通貨膨脹的根源！所有政府支出都是稅收，這是一個非常重要的概念，需要理解。它要麼是直接徵稅，如所得稅，要麼是通過貨幣供應量增加而導致的通貨膨脹而間接徵稅。」

美國當選總統特朗普11月12日宣布將新設「政府效率部」，該機構將由馬斯克和印度裔美國企業家拉馬斯瓦米共同領導，挑起削減政府支出和精簡官僚機構的重任。

美聯社（AP）注意到，「政府效率部」並不是一個政府機構，雖然名字裏有「部」。目前還不清楚該組織將如何運作，它可能受到《聯邦諮詢委員會法》（Federal Advisory Committee Act）的約束，該法案規定了向政府提供建議的外部團體必須如何運作，並對公眾負責。

美國Axios新聞網12日文章也指出，特朗普雖將DOGE描述為「可能是我們這個時代的『曼哈頓計劃』」，但同時表示，該部門將從「政府外部」提供建議。這表明馬斯克和拉馬斯瓦米不會有任何實施變革的權力，只能向白宮和行政部門提出削減建議。

馬斯克10月放話稱，將猛砍聯邦預算，「至少削減2萬億美元」。他最近又發表聲明表示，DOGE將在整個系統中發出衝擊波，任何參與政府浪費的人都會受到影響。

他強調，該部門的所有行為將被公布在網上，「以實現最大程度的透明」。

2萬億美元的目標相當於現有支出的近三分之一。

美國財政部數據顯示，美國2024財年的支出為6.752萬億美元，增幅為10%。而預算赤字增至1.833萬億美元，創下除新冠疫情時期之外的最高紀錄。

美國經濟學家、哥倫比亞大學商學院前院長哈伯德（Glenn Hubbard）認為，如果刨去利息支出、保障支出和國防支出，要在剩下來的支出中削減2萬億美元，將非常具有挑戰性。

本文獲《觀察者網》授權轉載

