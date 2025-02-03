民主剛果爆發人道危機　要求阿仙奴終止盧旺達「染血」廣告贊助

非洲國家剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）人道危機惡化，當地政府近日去信三間歐洲大球會，要求對方終止鄰國盧旺達（Rwanda）「血跡斑斑」的球衣贊助。



英國廣播公司（BBC）2月2日報道，民主剛果外長瓦格納（Thérèse Kayikwamba Wagner）去信阿仙奴（Arsenal）、巴黎聖日耳門（PSG）及拜仁慕尼黑（Bayern Munich）主席，質疑「拜訪盧旺達」（Visit Rwanda）的道德問題。

瓦格納指「拜訪盧旺達」的贊助資金可能來自遭佔領的民主剛果地區非法開採、再經盧旺達出口的「血汗礦產」（blood minerals），她指聯合國報告提到有大約4000名盧旺達士兵活躍於民主剛果，稱盧旺達在當地持續的衝突中「責無旁貸」，因此認為這些球會為了良知及盧旺達侵略下的受害者，應終止這個「血跡斑斑」的合作關係。

英超：阿仙奴2月2日在主場以５比１大數曼城，隊長奧迪加特（中）與隊友慶祝時，見到迪格蘭賴斯（右）球衣左袖印有「拜訪盧旺達」（Visit Rwanda）廣告。（Reuters）

目前三間球會都未有回應報道。

民主剛果東部最中城市戈馬（Goma）日前遭M23叛軍佔領，根據聯合國難民署估計，今年在當地有超過40萬名民眾流離失所；一批聯合國專家則認為，M23的運作實際上由盧旺達軍隊控制。

剛果民主共和國東部城市戈馬（Goma）衝突持續，當地大批民眾被迫逃離家園。（Reuters）

報道提到，民主剛果東部自1990年代起爆發衝突，並在最近數週惡化。M23由圖西族（Tutsis）人組成，稱為了少數族裔權益而戰，但民主剛果政府則指控獲盧旺達撐腰的M23企圖奪取當地豐富礦物資源。

聯合國表示，戈馬的新一輪衝突已造成至少700人喪生、2800人受傷。