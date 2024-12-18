剛果稱不明感染是嚴重瘧疾　意大利現疑似死亡病例

非洲剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）爆發不明疾病後，世界衛生組織派員調查。剛果衞生部周二（17日）證實為瘧疾。有意大利人曾到當地旅行，他回國後於周一去世，引起意大利警覺。



意大利一名55歲男子Andrea Poloni因發燒和出血症狀去世，因具前往剛果旅行的紀錄，被懷疑染病，他從出現病徵至病情惡化期間未去過醫院，亦未服藥治療。當局已介入調查，希望釐清病毒來源，亦採取相關衞生措施，防止擴散。

瘧疾的病徵主要為發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水和身體疼痛，病人主要症狀形似流感，個案最初在剛果西南部的夸恩戈省（Kwango Province）的潘濟地區（Panzi）錄得，省衞生部長Apollinaire Yumba指，當地人因長期的營養不良導致身體變得虛弱，更易染病。

2024年10月6日，剛果民主共和國北基伍省首府戈馬市，圖為當地醫護人員為預防猴痘疾病為病人打針。（新華社）

世界衛生組織發言人指，健康檢測包等物資，將會陸續運抵潘濟。而世衞之前提供的抗瘧疾藥物，已在潘濟地區主要醫院及健康中心派發。