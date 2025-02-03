朝鮮疫情後重開：旅行社預售羅先市跟團遊　為接待中國團客做準備

在中國專營赴朝旅行的高麗旅行社周一（3日）在其網站發布「羅先金正日生日跟團遊」的預售產品，價格為每人705歐元（約5,630港元）。旅行社期待下周三能發團，以可以在16日紀念已故最高領導人金正日的生日，不過旅行社仍在等待中國有關部門開放中朝邊境中方一側的相關通知。



高麗旅行社網站顯示，倘若下周三元宵節（12日）能發團，遊客當天將從延吉赴羅先，參觀羅先經濟特區工廠、羅先學生少年宮殿、傳統市場、金三角銀行、海岸公園、琵琶島，並欣賞跆拳道表演等。

根據行程，這是一趟5日4夜之旅，團友們會在朝鮮的羅先和中國的延吉分別停留4天和2天。旅行社還在預售3月和4月出發的3件羅先跟團遊產品。

網站介紹，此番行程的亮點包括會成為2020年1月邊境關閉後其中首批訪問朝鮮的人、參觀朝鮮其中一個最少遊客的地方（即羅先）以及參觀羅先的一些新景點，如羅先學生少年宮殿。

另一間青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）也在網站上預售定3月2至6日的羅先跟團遊產品。