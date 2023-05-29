朝鮮旅行團復活在望？　韓媒：美女主播罕見中文拍片吸引中國旅客

朝鮮（北韓）從2020年，新冠疫情初期，就斷絕了跟中國大陸之間的陸空交通。



但隨着疫情緩解，韓國媒體觀察到朝鮮似乎有意要逐漸開放邊境，除了高麗航空網站上開始出現飛往中國的航班之外，官方宣傳中也出現中文介紹。

流利中文介紹朝鮮時裝 點擊放大瀏覽有關宣傳片截圖：

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朝鮮官方宣傳網站「今日朝鮮」在5月中旬推出新影片，令韓國媒體關注的是，影片中主持人說以流利的中文稱：「春季女裝展2023在平壤開幕了。」

韓國媒體形容，主持人流利的中文，讓人幾乎分不出她到底是哪一國人。除了中文還有俄文的影片，這更讓人懷疑是不是新冠疫情緩解後，朝鮮要開始向這兩位大哥招手，推銷觀光，恢復經貿合作了？

主持人稱：「在這裏我喜歡的衣服太多，我真不知道開挑哪一個才好。」

報道指，朝鮮透過YouTube等，發布了很多英文宣傳影片，但像這次這樣製作俄文和中文的影片卻不常見，備受關注的是影片發布時機，是在朝鮮新冠疫情緩解，逐漸解除邊境封鎖的時刻。

該YouTube女主播亦曾介紹過朝鮮溫泉度假村的食宿及浸泡體驗（點擊放大瀏覽）：

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另一個跡象，是有美國媒體從衛星圖片發現，平壤機場上停放的飛機數目增加；高麗航空網站上，目的地也重新出現中國大陸的城市，平壤飛北京和平壤到瀋陽之間的航班時刻表已經公布，也有飛往海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）的航班。

值得注意的是，與此同時路透社報道卻指出，對比2019年到2023年之間的衛星空照圖可以發現，新冠疫情期間，朝鮮在與中國之間綿延幾百公里的邊境線上，修築愈來愈多的圍籬跟崗哨，更多跡象顯示朝鮮正在進一步扼殺脫北者跟邊貿走私的生命線。

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