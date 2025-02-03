希臘聖托里尼3天逾200次地震 專家警告或有更大地震來襲｜有片
撰文：藺思含
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希臘旅遊聖地聖托里尼島（Santorini）地區自上周五（1月31日）以來發生200多次地震，當局擔憂該地區發生強烈地震並引發海嘯，下令學校停課、呼籲民眾遠離岸邊。
據歐洲-地中海地震中心（EMSC），當地時間2月3日下午2時17分，希臘聖托里尼島附近的十二群島（Dodecanese Islands，又稱佐澤卡尼索斯群島）發生黎克特制5.1級地震，震源深度10千米，震中距離聖托里尼島伊亞鎮（Oia）32千米。
專家表示，這些地震並非火山活動所引起，希臘著名地震學家Gerasimos Papadopoulos指，根據目前地震發生的順序推斷，可能很快發生更大的地震。
民防機構禁止民眾前往部份海灘，警告可能發生山體滑坡，又下令聖托里尼及周邊的阿莫爾戈斯島（Amorgos）、伊奧斯島（Ios）和 阿納菲島（Anafi）上的學校於2月3日停課，派出救援隊在島上駐守。
希臘航空公司愛琴海航空（AEGEAN）增加往來聖托里尼島的航班數量，方便居民及遊客離島。
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