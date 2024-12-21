希臘前王室成員申請公民身分　正式承認希臘共和國體制

據英國《衛報》報道，希臘前王室成員已經申請該國公民身分，並於12月19日簽署聲明，正式承認希臘共和國政府，為該國君主制廢除50年來的一個里程碑。



報道引述希臘媒體稱，此次申請公民權的前王室成員共有10位，包括康斯坦丁二世與前王后安妮瑪莉的全部五位子女：Alexia、Pavlos、Nikolaos、Theodora 和Philippos，此外還有康斯坦丁二世的五個孫子。他們在1994年被剝奪希臘公民權，當時，已故國王康斯坦丁二世（Constantine II）及其他家族成員因前王室財產與政府發生爭議，康斯坦丁二世還拒絕放棄其後代繼承希臘王位的任何權利。康斯坦丁二世在去年身故，享年82歲。

內政部官員Athanasios Balerpas對國營廣播電台表示，希臘正在解決一項歷史未決事件，如今希臘人可以作為一個民族向前看。

圖為希臘前王室成員2023年出席已故國王康斯坦丁二世葬禮。（Getty）

前王室成員還在聲明中宣布採用「De Grece」這一姓氏，法語中意為「希臘的」，卻引發左派政客不滿，有指該姓氏或造成混亂，激進左翼聯盟（Syriza）則稱希臘法律不承認爵位和貴族身份，因此不應採用這一姓氏。