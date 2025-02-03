韋佛宣誓就任比利時新首相

比利時五黨經過數月談判後終於組建新政府，新佛拉蒙聯盟黨魁韋佛（Bart de Wever）宣誓就任首相。



綜合外電報道，韋佛（Bart De Wever）星期一（2月3日）在布魯塞爾王宮舉行的儀式上，向國王菲利普宣誓就職，正式開啟首相任期。

現年54歲的韋佛是比利時右翼新佛拉蒙聯盟黨（N-VA）領袖。

新佛拉蒙聯盟黨目前是比利時眾議院第一大黨，去年6月大選後，它與法語區中右翼法語革新運動黨（MR）、中間派行動者黨（Les Engagés）、中間派荷語基督教民主黨（CD&V），以及荷語區中左派前進黨（Vooruit）須組建執政聯盟。

圖為2月3日，比利時新任首相韋佛（Bart de Wever）在一次歐盟領導人非正式峰會上與西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）交流。（Reuters）

然而，五方經過七個月的談判，才在上星期五（1月31日）達成協議，同意組建新政府。

政府組建談判聚焦通過養老金、稅收和勞動改革，削減比利時的預算赤字，但因意見分歧而多次破裂。國王菲利普一再給予韋佛寬限，後來發出最後通牒，要求各方在1月底前組建新政府，否則比利時就要面臨新選舉。

隨着壓力加大，各黨談判代表於上星期三（29日）進入談判最後階段，最終達成協議。漫長的磋商期間，前首相德克羅（Alexander De Croo）一直擔任看守首相，領導政府。

比利時五黨經過數月談判後終於組建新政府，新佛拉蒙聯盟黨魁韋佛（Bart de Wever）宣誓就任首相。（Getty）

韋佛是比利時首位荷語區民族主義政黨出身的首相，外界認為，他的上台標誌着比利時的右轉。韋佛主張推動邦聯制，保留一個最小的聯邦國家，但各地區在更大程度上享有自治權。

韋佛長期批評財政較寬裕的荷語區分給法語區太多資金。新佛拉蒙聯盟黨聲稱，它的使命之一是讓北部地區的佛蘭德斯（Flanders）脫離比利時獨立。

本文獲《聯合早報》授權轉載

