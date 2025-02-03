特朗普：2.3與加拿大墨西哥領袖討論關稅　矛頭即將對準歐盟

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月1日簽署行政命令，對從加拿大、墨西哥及中國進口商品加徵關稅後，他2日表示會在周一（3日）與加拿大和墨西哥領袖通話。



英國廣播公司（BBC）報道，特朗普由佛羅里達州乘坐空軍一號專機抵達安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）後向傳媒發表講話，批評加拿大長年「濫用美國」。他表示自己喜愛加拿大的民眾，但不認同加拿大的領導層，稱當地「將有事情發生」。

特朗普稱如果加拿大對美國的關稅採取報復，華府會樂於奉陪。

另外法媒報道，特朗普除了提及與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）準備通話外，亦向傳媒稱「很快」會向歐盟產品徵收關稅。

特朗普2月1日宣布向加拿大加徵關稅後，加拿大總理杜魯多同日回應，公布報復措施。（Reuters）

特朗普同日較早時就發起關稅戰的決定解畫，稱關稅措施或給美國人民帶來「一些痛苦」，從長遠會帶來回報，將為美國帶來黃金時代，「我們會讓美國再次偉大，這一切都值得付出的代價」 。

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 傳考慮上任後宣布「國家經濟緊急狀態」（national economic emergency），以作為對外國商品加徵關稅的法律依據。圖為美國新澤西州（New Jersey）港口。（Reuters）

特朗普2日在網上發帖稱，國家現在正在以常識來治理，結果將是驚人的。他再次提出，加拿大「應該成為美國珍視的第51個州」，又指美國「對加拿大、墨西哥和中國（以及幾乎所有國家！）存在巨額逆差，欠債36萬億美元，我們不會再做愚蠢國家了」。

高盛（Goldman Sachs）的經濟學家2日發表報告稱，距離行政命令實施僅剩兩天，「關稅看起來很可能會生效，但也不能完全排除最後一刻妥協的可能性」。加拿大駐美國大使希爾曼（Kirsten Hillman）於2日表示，希望能達成和解。

關稅/美墨關係：圖為2025年1月31日無人機拍攝的畫面，顯示大量貨車在墨西哥邊境城市華雷斯市（Ciudad Juarez）排隊，等候進入美國。（Reuters）

對於特朗普向多國加徵關稅，歐盟表示遺憾，指一刀切的關稅措施增加企業成本，損害工人和消費者利益，造成不必要的經濟混亂並推高通脹。歐盟發言人並警告，如果特朗普將關稅擴至歐盟產品，對於任何不公平或任意的貿易夥伴，歐盟會堅決回應。發言人強調，歐盟與美國的貿易和投資關係是世界上最大，當中關係到很多利益。