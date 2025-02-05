敘利亞過渡政府總統赴土耳其　料商聯合防禦協議　建空軍基地

敘利亞過渡政府總統、沙姆解放武裝（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa）2月4日將在土耳其首都安卡拉會晤總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），路透社指雙方會討論聯合防禦協議，包括在敘利亞中部建設土耳其空軍基地。



在出訪土耳其前，敘利亞新任過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）2025年2月2日在沙特首都利雅得（Riyadh）會見沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）。（Reuters）

今次是有關敘利亞新領導層的戰略防禦計劃首次曝光，路透社引述4名消息人士表示，二人會談時將討論在敘利亞Badiyah地區建設兩個土耳其空軍基地，土耳其可使用敘利亞領空進行軍事行動，還將培訓敘利亞軍隊，消息人士強調這協議最終不會在周二敲定。

土耳其通訊總監阿爾通（Fahrettin Altun）周一指，埃爾多安還將與沙拉討論敘利亞局勢，以及重建敘利亞經濟並達成穩定安全的可能聯合措施。

在這張於2025 年1月30日發布的照片中，敘利亞過渡政府總統、「沙姆解放武裝」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa，右）在大馬士革的總統府發表演講。（Reuters）

敘利亞反對派武裝自去年推翻巴沙爾（Bashar al-Assad）政府後，與看守總理巴希爾（Mohammed al-Bashir）合作，新政府解散敘利亞軍隊以及各個反抗軍派系，目前正在將這些武裝部隊整合為新的軍事體系。