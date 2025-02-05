特朗普提議國外接收美國罪犯　揚言要把「動物」送出去

薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）周一（2月3日）表示，該國願意收容美國罪犯。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二提出，希望把犯罪的美國公民、非法移民送往國外監獄，既能省錢又具有很強的威懾力，還以「動物」稱呼罪犯。



▼特朗普：付錢把「動物」趕出美國

特朗普在白宮橢圓形辦公室說，「我們可以把這些動物（Animals）送出我們國家。」

他以紐約地鐵推人落路軌事件舉例，解釋他想把哪類犯人送到以嚴酷對待犯人而聞名的國家。「這種事情（推人落路軌）經常發生，這些人都有病......這和監獄系統沒有什麼不同，只是成本要低得多，而且還具有很強的威懾力。」

特朗普強調，付錢給薩爾瓦多以收容罪犯是一筆小錢，比美國支付給私人監獄的費用少得多。

薩爾瓦多「恐怖分子監禁中心」專門對付窮凶惡極的幫派成員，號稱「世界最恐怖監獄」。（資料圖片／X@4Mischief）

除了暴力罪犯，他還想把非法移民一起驅逐出境：「要是能把他們弄出去，我會很開心。如果我們有合法權利這樣做，我將會毫不猶豫。」

特朗普亦乘機發洩對司法制度的不滿，稱其「非常薄弱」，老是「把慣犯放出監獄」，並表示，送犯人到國外的計劃會自動導致「犯罪率大幅下降」。