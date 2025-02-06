習近平北京晤泰國總理佩通坦 讚賞對方採有力措施打擊網賭電騙
撰文：劉耀洋
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新華社報導，中國國家主席習近平於2月6日上午會見赴華進行正式訪問的泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）。
習近平在會晤期間表示，中方讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐，雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全，維護地區國家交往合作秩序。
佩通坦這次是應中國國務院總理李強邀請，2月5日至8日正式訪問中國。
彭博社早前報道，佩通坦預計與習近平會面時，會討論貿易合作，以及泰國鄰近國家的網絡詐騙問題。
佩通坦上月底也提到，她訪華時會與中國官員討論打擊網上金融詐騙、旅遊及應對污染等問題。
泰國近日發生中國男演員王星在當地遭誘騙至緬甸的事件，令泰國旅遊業遭受打擊。佩通坦嘗試穩住外界信心，除了要求有關部門打擊跨國犯罪，更利用人工智能，錄製影片用普通話表示將加大力度確保遊客在泰國的人身安全，期望挽回中國遊客在農曆新年期間前往泰國旅遊的信心。
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