泰國救出7名被綁架中國人　拘捕8名疑犯中包括泰國警員及軍人

泰國傳媒1月26日報道，7名在泰國被綁架的中國男子獲救，當局拘捕8人涉嫌勒索，當中5人是泰國警員、邊境巡邏人員及軍人。泰國國家警察署表示，將擴大調查範圍，以徹查是否有其他警員及軍人參與犯案。



報道指，7名獲救的中國男子是受到高薪工作的招聘廣告吸引，由老撾（Laos）非法越過湄公河（Mekong River）前往泰國，但抵達後就被勒索要交出200萬泰銖（約46萬港元）贖金後才能獲釋。隨後，這些人被帶到了泰國烏汶府（Ubon Ratchathani province）的一個度假村，在那裏他們被迫打電話給老撾的朋友以商討贖金事宜。

受害者的朋友得知此事後，立即聯繫了警方協助。隨後泰國警方介入救出了七名中國男子。參與綁架的所有團夥成員均被逮捕，包括三名特別調查局警官、一名邊境巡邏警察、一名準軍事護林員和三名平民，平民中一人是緬甸人。