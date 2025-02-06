Google取消多元化招募目標　放棄僱用更多少數群體員工

Google正在放棄僱用更多少數群體員工的目標，並將審查部分「多元、平等及包容」（Diversity, Equity and Inclusion，簡稱DEI）計劃，與其他科技巨頭一起重新考慮他們對DEI的態度。



《華爾街時報》（Wall Street Journal）報道，Google在2月5日發給員工的一封電郵中表示，公司將不再設定招募目標來提升員工的代表性。該公司還表示，正在評估是否繼續發佈年度多元化報告。自2014年以來，該公司一直這樣做。

美國加州Google總部的標誌。（Reuters）

特朗普（Donald Trump，又譯川普）當選美國總統後，簽署了行政命令要求全面廢除聯邦機構的DEI計劃，目前已有許多企業跟進。Facebook母公司Meta此前1月10日在內部備忘錄中公佈，將結束其招聘、培訓和挑選供應商上的DEI計劃，同時解散推動相關政策的團隊。

網上零售巨頭亞馬遜（Amazon）也在發給員工的備忘錄中提及，公司正逐步淘汰與代表性和包容性相關的過時計劃。許多公司也已從年度報告中修改或刪除了有關多樣性的語言。