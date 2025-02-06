松下集團宣布Panasonic電器業務分拆　百年品牌名字或不再

日本松下控股集團（Panasonic Holdings Corporation）周二（2月4日）發表了集團重組方針，主要是在2025年內解散子公司松下電器（Panasonic），將其拆分為負責家電、空調、照明等的3家公司，並考慮出售電視機業務。公司尚未決定是否保留百年歷史的「Panasonic」品牌名稱。



《日經新聞》報道，根據重組方案，松下電器將分為3家公司，其中「Smart Life」涵蓋白色家電、「空質空調與食品流通」負責空調等、「Electric Works」則涉足照明。這些公司名稱均為暫定。其餘包括鋰電池、汽車材料等業務則繼續保持子公司格局。

松下Panasonic。（Getty Image）

集團社長楠見雄規亦宣布，電視機業務也將討論出售或縮小規模。他表示：「（電視機業務）雖有出售的決心，但並未確定出售方針。」他還對現狀表示悲觀，認為沒有企業願意購買其電視機業務，但亦沒有否認未來出售的可能性。

楠見雄規表示，為了整合事業、提升獲利，將在2025年內進行大規模調整，而具百年歷史的品牌名Panasonic尚未決定是否延續。另外，還將致力於改善純電動車電池業務的盈利能力。楠見雄規也稱，由於電動車需求放緩，這方面亦面臨挑戰。