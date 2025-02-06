Panasonic難再單靠黑白家電立足　重組務求殺出血路？ | 新聞背後

日本松下控股集團（Panasonic Holdings）2月4日宣布旗下松下電器（Panasonic）計劃重組拆分成3家公司，並考慮出售或縮小陷入困境的電視機業務。以往由日本企業獨佔鰲頭的「黑白家電」製造業去過十餘面對其他國家對手的激烈競爭，以至數碼化挑戰，昔日的支柱業務面臨嚴重虧損。松下亦不得不分散投資，向高科技產業轉型。



▼曾以電視稱霸江湖

松下控股2月4日發表了集團的重組方針，核心是在2025年度把白色家電、空調和照明的實業公司「Panasonic（松下）」，將其拆分為多家實業公司。電視機業務也將討論出售或縮小規模。

松下的電視機產業歷史悠久，早在1952年，它的前身「松下電器產業株式會社」就推出了第一台黑白陰極光管電視；1960年推出彩色電視機，推動了電視在日本的廣泛普及；2003年，地面數碼廣播開始興起，松下推出了配備等離子和液晶螢幕的Viera平板電視系列。

當時，松下對等離子技術的未來充滿了信心，並對面板工廠和其他相關設施進行了大量投資。然而在液晶電視的激烈競爭下，松下被迫改變策略，最終於2014年終止了等離子電視業務。

日本電視產業衰退

曾經享負盛名的東芝電視機業務，最終出售給中國海信集團。（Reuters）

根據調查機構BCN Research的數據，2018年日本平板電視銷量中松下排名第二，市場份額為16.8%；但到2024年，這一數字幾乎減半，降至8.8%，排名第六。

目前日本電視機市場主要由外資公司主導，其中，前東芝旗下、現中國海信集團旗下的Regza以25.4%的市場佔有率排第一，台灣鴻海集團旗下夏普（Sharp）20.6%排第二，海信電視（Hisense）以15.7%排第三。

由於近年來電視價格上漲，消費者轉向更實惠的電視，截至目前，日本只有松下、夏普和索尼（Sony）三家本土公司還在自己生產和銷售電視。但松下亦將電視規模縮窄，包括將生產外包出去。

Panasonic與Sony等曾經以日本製造「黑白家電」稱霸全球，成為日本出口的一大支柱。事實上，早在10餘年前，這些日企已面臨數碼化的挑戰，陷入虧蝕的困境，像Sony隨身聽（Walkman）這類純機械產品已遭iPhone與串流平台淘汰。

2025年1月7日，松下控股社長久住由紀在美國拉斯維加斯舉行的年度消費電子展CES 2025上發表主題演講，宣布推出以AI及軟件領導的全球企業成長計畫Panasonic Go。（Reuters）

日經新聞報道，Panasonic包括相機等在內的2024年度黑色家電業務的營業收入預計為2840億日元，僅佔集團整體營收的3%左右。由此可見，與以電視機為銷售主力的1990年代相比，黑色家電在集團內的地位已發生巨變，不得不思考業務轉型。

Panasonic早亦開始部著，包括早着先機夥拍Tesla生產汽車電池，及後亦涉足人工智能（AI）、醫療科技等高端產業，另一方面，亦開拓更多元的家電商品，例如針對內地龐大寵物巿場的寵物專用烘乾機。

集團着手轉型

松下控股集團是次宣布要重組低迷產業、出售電視業務並將於今年進行裁員後，股價飆升了15％，創下自2014年2月以來的最大盤中漲幅。

松下Panasonic積極向AI領域靠攏，希望乘上時代的快車。（Reuters）

這是因為除了與舊業務道別，松下也在積極擁抱利潤更高的高科技領域。彭博社報道，該公司現在是美國電動車巨頭Tesla的主要電池供應商。松下在電車電池的成功離不開美國前總統拜登（Joe Biden）《通膨削減法案》的免稅政策，它現在於內華達州生產電池，計劃向堪薩斯州擴張。並且預計特朗普政府不會取消免稅。

1月8日，松下控股集團宣布了一項名為「Panasonic Go」的新業務策略，旨在2035年實現把人工智慧（AI）相關銷售額擴大到總銷售額的30%。

彭博預測，由於對生成式AI的電子零件和材料的強勁需求，松下有關部門的利潤可能會增加。