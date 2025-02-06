習近平晤佩通坦　泰國：將提高與中國鐵路合作水平

中國國家主席習近平周四（6日）上午會見赴華進行正式訪問的泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）。泰國政府指，習近平在會見佩通坦時表示，中方已準備好支持泰國應對跨國犯罪的努力。泰國政府同時宣布，泰國將提高與中國的鐵路合作水平。



根據新華社，習近平在會晤期間表示，中方讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐，雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全，維護地區國家交往合作秩序。

習近平指出，中泰友好傳承千年，「中泰一家親」歷久彌新。建交半個世紀以來，兩國堅持相互尊重、平等相待、真誠互信、守望相助，始終堅定支持對方維護國家主權、安全、發展利益。雙方要繼往開來、攜手前行，推動中泰命運共同體建設走深走實，更好造福兩國人民，更多惠及地區和世界。

習近平強調，雙方要鞏固戰略互信，以中泰關係的穩定性和確定性應對外部環境的不確定性。中方願同泰方對接發展戰略，實施好中泰鐵路等旗艦項目，推動中老泰聯通發展構想早日取得更多成果。加深數字經濟、新能源汽車等新興領域合作，攜手打造更加穩定暢通的產業鏈供應鏈。

2025年2月6日上午，中國國家主席習近平會見赴華進行正式訪問的泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）。（X@ingshin）

習近平稱，中方支持泰國擔任瀾湄合作共同主席，祝賀泰國成為金磚夥伴國，願同泰方密切溝通協作，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，增進全球南方團結合作，維護世界和平，促進共同發展。

佩通坦則回應指，雙方經歷風雨，始終守望相助、共同發展，始終相互信任、尊重彼此核心利益，建立了特殊的友好合作關係。泰方堅定奉行一個中國政策，期待同中方一道，加強高層交往，密切互聯互通、經貿、農業等領域合作，促進人文交流、民心相通，開啟共享和平、共同繁榮的下一個50年。

她指出，泰方願同中方和其他鄰國加強執法合作，採取堅決有效措施，打擊網賭電騙等跨境犯罪。中國在國際事務中始終發揮負責任大國作用，堅定維護發展中國家利益，泰方願同中方加強協調配合，共同應對全球性挑戰。

佩通坦這次是應中國國務院總理李強邀請，2月5日至8日正式訪問中國。

泰國近日發生中國男演員王星在當地遭誘騙至緬甸的事件，令泰國旅遊業遭受打擊。佩通坦嘗試穩住外界信心，除了要求有關部門打擊跨國犯罪，更利用人工智能，錄製影片用普通話表示將加大力度確保遊客在泰國的人身安全，期望挽回中國遊客在農曆新年期間前往泰國旅遊的信心。