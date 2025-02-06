多國限制DeepSeek　外交部：中方始終強調保護數據私隱安全

中國外交部在2月6日例行記者會上，對近期各國政府限制Deepseek一事表態稱，中方高度重視數據私隱與安全，從來沒有、亦不會要求企業或個人以違法形式採集或儲存數據。



記者會上，有媒體提問，據報道，韓國的一些政府部門已經禁止使用DeepSeek，之前意大利、澳洲、印度、美國、日本等國家也傳出禁止或限制使用DeepSeek的消息，一些企業也出現屏蔽對DeepSeek訪問的情況。請問中方如何看待這些動向？

對此，外交部發言人郭嘉昆表示：「我注意到有關情況。我想強調的是，中國政府高度重視並依法保護數據私隱和安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違法的形式採集或存儲數據。中方一貫反對泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法，同時中方也將堅定維護中國企業的合法權益。」

中國AI公司「深度求索」（DeepSeek）在今年春節震驚全球。（Reuters）

此前，韓國外交和通商部門5日對中國產AI模型DeepSeek採取封禁措施，以消除利用生成式AI工具可能導致敏感資訊外泄的擔憂。這一舉措使韓國成為最新一個對DeepSeek發出警告的政府。