美資深投資者︰DeepSeek等黑天鵝事件　成美股最大風險

美國股市近期接連受到內地AI初創公司DeepSeek推出低價高效產品，以及美國宣布對加拿大﹑墨西哥及內地產品徵收關稅等消息衝擊。對於美股前景，資深投資者Jim Chanos認為在未來6至12個月，美股市場將面臨的最大風險，為來自難以預測的事件。如上月DeepSeek產品面世導致美股市值蒸發1萬億美元。



他明言如DeepSeek等突如其來﹑改變人們思維的事件為真正風險，因此無人知道會是什麼。

中國人工智能系統Deepseek與Open AI的ChatGPT的APP標誌。

他又指出受到政治因素影響，加劇市況變化，同時會密切關注美國總統特朗普如何展開關稅計劃。他認為特朗普將向中國及歐盟大幅加徵關稅，而情況尚未發生，在未來30日﹑60日內會發生什麼事情，所以要拭目以待，看局勢是升溫或是降溫。

他亦表示看到股市存有泡沫，惟泡沫未達到標普指數於2021年升21%時的水平。