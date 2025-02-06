美國郵政恢復收取中港包裹　路透社：運抵前需有報關文件

美國郵政服務局（USPS）周三（5日）暫時停止接收來自中國和香港的包裹後，同日宣布恢復接收這些包裹。路透社引述海關與邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）官員稱，由中港兩地寄往美國的小型包裹，需要在抵達前提交海關報關文件，否則可能導致某些貨物因缺少這些文件而被退回。



美國總統特朗普（Donald Trump，川普）對所有從中國進口到美國的商品徵收額外10%關稅之後，他簽署行政命令，取消對價值800美元或以下商品的稅務豁免。

由於包括Shein和Temu在內的中國電子商務巨頭透過「小額豁免」（de minimis exemption）向數百萬美國消費者銷售商品，美方認為這屬於銷售商品的稅收漏洞，近年受到愈來愈嚴厲的審查。

2023年美國會中國委員會報告指，約一半進入美國的「小額豁免包裹」是來自中國。美國官員認為，透過這一豁免進入國內的大量包裹讓檢查潛在非法商品變得愈來愈困難。