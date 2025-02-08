回應彈劾案　菲律賓副總統薩拉稱不會辭職

菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）說，自去年有關方面計劃要彈劾她的那一刻起，她就開始準備應對。她強調，不會因為面對彈劾而辭職，也仍在考慮競選來屆總統。



薩拉2月7日在馬尼拉召開記者會，再次否認所有針對她的指控，並重申她沒有發出暗殺總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）的威脅。

2024年10月11日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在萬象出席東盟峰會及相關峰會閉幕式。（Reuters）

這是眾議院5日簽署通過支持彈劾申訴以來，薩拉首次回應此事。她說，彈劾案目前交由律師團處理，他們正在為辯護做準備。

她也說，如果她的父親、前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）願意，歡迎他加入辯護團隊，一起應對彈劾審議。現年79歲的杜特爾特擔任過達沃市市長和檢察官。

彈劾薩拉的申訴已提交至參議院，但參議院目前休會，須等到5月中期選舉後才會開始審議。

當記者問薩拉是否考慮過辭職，她說：「還沒到那個地步，這些事情還遠着呢。」

如果有至少三分之二參議員投票支持彈劾案，薩拉將被罷免及取消未來擔任公職的資格，包括在2028年競選總統。若要避免失去這個資格，薩拉須在被罷免前主動辭職。

針對來屆總統選舉，薩拉說，她正在認真考慮是否競選，但目前還沒有相關的支持數據，一時難以決斷。「我們需要民調和數據，那要等明年再說。」

據菲媒報道，薩拉被指違反憲法、背叛公眾信任、貪污腐敗等而面對彈劾，其中包括涉嫌在擔任副總統和教育部長期間濫用公款、積累來歷不明的財富、威脅小馬可斯、第一夫人和眾議院議長的生命安全。薩拉多次否認這些指控。

2025年2月7日，菲律賓馬尼拉，圖為薩拉召開記者會否認彈劾指控。（Reuters）

2022年菲律賓大選時，小馬可斯與薩拉結盟並勝選，出任正副總統，但兩人的關係很快就破裂。薩拉先前指針對她的連串指控含政治動機。小馬可斯星期四駁斥說，自己不曾參與彈劾薩拉的行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

