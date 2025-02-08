哈馬斯再釋放3名以色列人質　以換取183名巴勒斯坦囚犯

哈馬斯（Hamas）2月8日釋放3名以色列人質，交給加沙地區中部紅十字會，以換取以方釋放183名巴勒斯坦囚犯。



路透社報道，被釋放的3名以色列人分別是在2023年10月7日被哈馬斯從以色列南部貝里（Kibbutz Be'er）擄走的阿米（Ohad Ben Ami）和沙拉比（Eli Sharabi），以及同日從諾瓦音樂節（Nova Festival）擄走的萊維（Or Levy）。

2025年2月8日，哈馬斯武裝分子釋放了自2023年10月7日致命襲擊以來，被關押在加沙的人質Or Levy、Eli Sharabi 和Ohad Ben Ami。（Reuters）

哈馬斯稱，作為交換，以色列將釋放183名巴勒斯坦囚犯，其中一些人因參與造成數十人死亡的襲擊而被定罪，包括18名被判終身監禁的囚犯，和111名在戰爭期間被關押在加沙的囚犯。

數十名戴着面具、攜帶武器的哈馬斯戰士被部署在加沙中部的代爾拜拉赫（Deir Al-Balah），他們在此地將人質移交給紅十字國際委員會。

現場聚集大批民眾，紅十字國際委員會的車輛準備接走人質，並將他們送交加沙的以色列軍隊，以把他們帶回國內。