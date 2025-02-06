以色列宣布不參加聯合國人權理事會　不滿被妖魔化及歧視

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月4日簽署行政命令，宣布美國退出聯合國人權理事會後，以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）於5日宣布，以色列歡迎特朗普的決定，以方將與美國一起，不再參與聯合國人權理事會。



圖為2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）簽署有關伊朗的備忘錄，以及退出聯合國人權理事會的行政命令。（Getty Images）

薩爾指出，聯合國人權理事會對以色列施加了逾100項「譴責性決議」，以色列不再接受這種歧視。他軍稱，聯合國人權理事會傳統上保護侵犯人權者，允許他們逃避審查，但卻執着地妖魔化中東唯一的民主國家——以色列。

特朗普4日簽署行政令，宣布美國退出聯合國人權理事會，並延長停止向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）提供資助，並下令對美國參與聯合國教科文組織進行審查。

圖為2023年11月3日，聯合國人權理事會舉行社會論壇會議，由於允許伊朗駐聯合國代表主持，令與會人數明顯較少。（Getty Images）

在特朗普的第一個總統任期內，他也以人權理事會缺乏改革，及對以色列有長期偏見為由，退出該個擁有47個成員國的機構。在其第一個總統任期內，特朗普也曾中斷對UNRWA的資助，並質疑該組織價值。