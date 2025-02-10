日本福島溫泉區連發兩宗雪崩　旅館約160人被困　暫無人受傷

日本福島縣福島市土湯溫泉町10日凌晨發生雪崩，溫泉度假區一條縣道因此被積雪阻斷。當局清理積雪後，早上10時許重開道路，但不夠2小時，同一地點再次發生雪崩，約5公里路段交通封鎖。其中兩間溫泉旅館對外交通中斷，約160人被困，目前無人受傷。



據日本放送協會（NHK）的報道，一名前往當地溫泉旅館上班的員工在10日凌晨4點左右發現道路被積雪封堵。由於旅館外道路只有一條，雪崩使得兩間溫泉旅館一度陷入孤立狀態。

福島縣政府視察現場時發現，斜坡上的積雪已經倒塌，高度達1.5米，但清理積雪後又再次發生雪崩。

日本氣象廳稱，福島市5日起就開始斷斷續續降雪，此前也有對該市發佈雪崩警報。福島縣也是日本其中一個自上週以來遭遇大雪侵襲的地方之一。

受數年來最強冷鋒影響，除受影響最大的東北部及日本海（東海）沿岸，日本大部份地區被白雪覆蓋，多地的積雪厚度超越往年水平，往年極少下雪的地區都出現積雪。