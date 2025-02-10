日本清潔工打掃倒閉商店發現「破爛玩具」　轉手拍賣狂賺23萬元

日本一名清掃業者，日前在倒閉的玩具店清掃時，意外發現部分外觀老舊破爛的玩具。



他以為不值錢，將玩具拿到網上拍賣後，意外賺進450萬日圓（約23萬港元），讓他頓時多了一筆臨時收入，難以置信。

日本男子永留統道在大阪從事清掃工作（ENCOUNT）

不知「執到寶」設起標價40港元 幾天後已狂升30多倍（點圖放大瀏覽）：

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《ENCOUNT》報道，日本男子永留統道在大阪經營清潔公司，2024年總共前往1800棟房屋或店舖進行清掃。若屋內留有屋主不要的家具或物品，他會在取得同意後帶回公司，放到網上拍賣。他至今已拍賣約6千件以上的物品。

永留去年夏天接到委託，前往一間倒閉的玩具店打掃。店內留有大量玩具和垃圾，大部分玩具幾乎都只留下外盒。他將店內為數不多的玩具帶回家後，放到網上拍賣。他本來沒有懷抱太大期待，將玩具價格起標價都設為800日圓（約40港元）。

過了幾天後，他發現上架的商品價格直線上升，從800日圓成長到2萬至3萬日圓（約1020至1540港元），甚至有商品價格被炒到10萬日圓（約5100港元）。

他訝異指出，有些玩具的外盒已經破破爛爛，買家仍願意砸大錢購買。他第一個月就賺進200萬日圓（約10.2萬港元）、隔月則賺進250萬日圓（約12.8萬港元）。他當初清理玩具店的報酬為100萬日圓（約5.1萬港元），短短2個月就多出一大筆臨時收入。

他透露，上架的玩具幾乎都是昭和時代的古老產物。包括莉卡娃娃的鞋子、機械人和迷你車等等。他過去也轉賣過許多店家留下的商品，但從來沒遇過這種狀況。

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