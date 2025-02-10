特朗普重申接管加沙承諾　指美國或支持中東他國建造加沙部分地區

美國總統特朗普（Donald Trump）2月10日再次表示，美國將控制加沙地區，但表示可能交由中東的其他國家來建造加沙的部分地區。



特朗普在搭乘空軍一號前往觀看美式足球超級碗（Super Bowl）期間對記者表示：「我承諾收購並擁有加沙。至於重建的問題，我們可能交由中東其他國家來建造其中的部分。其他人可以在我們的支持下這樣做。但我們致力於擁有它、佔領它，並確保哈馬斯不會再回來。他們沒有可以回去的地方。這個地方是一個拆遷場地。它剩下的部分將會被拆除。」

2025年2月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號出席在新奧爾良舉行的第五十九屆超級碗比賽。（Reuters）

特朗普表示，阿拉伯國家會在與他談過後同意收容巴勒斯坦人，堅持若巴勒斯坦人有選擇，他們會離開加沙：「他們不想回到加沙。如果我們能在更安全的地區給他們一個家——他們之所以要返回加沙的唯一原因是他們沒有選擇。當他們有別的選擇時，他們就不想返回加沙。」

特朗普還稱，目睹哈馬斯剛剛釋放的人質憔悴的樣子，他對這場交易失去了耐心。他表示：「我今天看到人質回來，他們看起來就像大屠殺的倖存者。他們的狀況非常糟糕。他們憔悴不堪。我不知道我們還能忍受多久。」

自特朗普首次提出接管加沙的說法後，哈馬斯、巴勒斯坦人和世界許多國家都提出反對。埃及表示將在2月27日舉行阿拉伯緊急峰會，討論「新的危險發展」。

圖為2月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席美式足球比賽超級碗。（Reuters）

美媒報道稱，特朗普的提案在道德上、法律上和現實中都會存在問題，可能是為在談判中向阿哈馬斯施壓而提出，亦可能是為了確保以色列和沙特實現正常化的賭博。