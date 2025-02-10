特朗普稱結束俄烏戰爭談判有進展　俄方：等美國就接觸發適當訊號

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月9日承認正就結束俄烏戰爭談判與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）溝通，指他相信美俄已在結束戰事上取得進展。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）同日表示，正在等待美國就與俄羅斯接觸事宜上發出適當的訊號。



路透社報道，特朗普在空軍一號上對記者表示，他與普京一直保持聯繫，是自2022年初以來美國總統首次正式承認與普京進行對話。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）與共和黨參議員共進晚餐時發表講話。（Reuters）

特朗普拒絕透露他與普京的談話內容，僅表示他確實相信美俄正就停止俄烏戰爭問題上取得進展 ，並強調美國正與俄烏雙方保持溝通聯繫。

涅邊賈在接受俄新社訪問時稱，俄方已準備好與美國平等地就烏克蘭問題進行會談，但前提是美方必須考慮到俄羅斯的利益，然而他對改善與美國駐聯合國代表團關係不抱太大希望。

2018年7月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在芬蘭首都赫爾辛基會晤時握手。（Reuters）

《紐約郵報》8日曾報道指，特朗普稱已經與普京就結束俄烏戰爭通話，但俄羅斯克里姆林宮當時對報道不予置評，僅回應稱：「無可奉告」。