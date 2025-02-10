庫克群島總理訪中國擬簽協議　新西蘭傳擔憂加劇

路透社報道，新西蘭愈來愈擔心中國在太平洋地區的影響力及其對國家安全構成的威脅。庫克群島總理布朗本週訪華且擬與北京簽署協議，但沒有充分諮詢新西蘭，儘管新庫兩國有憲法上聯繫，使惠靈頓擔憂加劇。



新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）星期一（2月10日）在新聞發布會上稱，新西蘭期望在庫克群島總理布朗宣布將前往中國尋求在國家發展、基礎設施、貿易和經濟等方面的夥伴關係後，庫克群島能夠保持透明並進行磋商。

拉克森說：「根據我們的憲法安排，我們希望在國防和安全事務上能與夥伴國進行透明的討論。這就是我們所要求的一切。」他補充道，一旦新西蘭知道了協議的具體內容，政府將決定如何回應。

庫克群島是自治國家，與新西蘭有自由聯合關係，至今已有近60年之久。庫克群島的民選政府管理境內和國際事務，但其人民擁有新西蘭公民身份。

惠靈頓已多次要求庫克群島在布朗計劃與中國簽署的協議內容上進行共享或磋商，但未得到正當回應。

庫克群島總理布朗在庫克群島電視台的臉書頁面上發布影片聲明，他堅決否認有任何秘密的接觸：「那些暗示我們與中國接觸有秘密做法，我完全否認。」

布朗說：「我們一直以誠信和透明方式處理我們國際事務。我們簽訂的每一項協議都將符合庫克群島的最佳利益。」他並未提供協議的具體內容。

布朗早前宣布，他將從星期一起率團前往中國進行為期五天的國事訪問，並與中國政府簽署《中庫全面戰略夥伴關係聯合行動計劃》。

本文獲《聯合早報》授權轉載

