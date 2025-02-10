泰媒：緬甸邊界斷電見成效　詐騙集團釋放逾百名員工返泰

據泰媒Nation Thailand引述消息人士稱，為打擊電詐活動對緬甸邊境進行的斷電措施見成效，當地網賭和詐騙集團於2月9日釋放100多名員工返回泰國。



泰國政府上周三（5日）下令切斷泰緬邊境包括妙瓦底（Myawaddy）、巴耶通祖（Payathongzu）和大其力（Tachileik）等五個地區的電力供應、網絡連接和燃油供應，以擾亂當地詐騙電話中心的運作。由於電力短缺，大其力的賭博網站營運商和詐騙分子已將100多名員工釋放回美塞（Mae Sai）口岸返回泰國。

緬甸金鳯凰中文報引述消息報道，緬甸克倫邦三佛巿地區的「克倫佛教徒軍」（DKBA）第二戰略部隊9日發布通告，要求所有非法居住於三佛巿，並在賭場、遊戲廳及餐飲業工作的中國公民，必須在2月28日前離開。

然而一名當地居民對感到DKBA的決心感到懷疑：「自從斷電後，賭場和遊戲廳就已經關閉了，但中國人是否會離開還不清楚。城裏幾乎全是中國人，即使被趕走，他們很快也會回來。而DKBA只是說說而已，不會真的執行。因為他們的財政收入依賴這些產業的稅收。」

消息人士稱，大其力警察和士兵上周突擊搜查當地的賭場，並逮捕部分賭場老闆和員工。此外，停放在泰緬友誼1號大橋前往大其力工作的詐騙人員車輛數量已大幅減少。