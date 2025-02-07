泰國警方曼谷破門逮2中國籍電騙集團首腦　檢獲Labubu及大量手機

泰國總理佩通坦訪問中國內地之際，泰國警方釋出搗破詐騙集團據點的畫面。當地大批警察衝入曼谷一處豪宅，壓制兩名疑似詐騙集團主腦的中國男子，並在屋內檢獲價值約350萬港元的現金和精品，包括熱炒的Labubu「大夏」，以及大量手機和電話卡。



泰國警方表示，這個由兩人指揮的詐騙集團，會假冒警方和洗錢官員，針對被詐騙的受害人下手，聲稱可以幫他們追討財務，並會要求受害人支付更多的金錢。兩名分別29歲和30歲的中國內地男子被鎖上手扣時，還對警方裝傻表示不知道發生甚麼事。

佩通坦此前曾表示：「我必須和習主席談談目前發生的所有犯罪，像是網路詐騙之類的問題，這對全世界的人來說都是一個非常嚴肅的議題。」

2025年2月6日上午，中國國家主席習近平會見赴華進行正式訪問的泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）。圖為2人在會晤時握手。（X@ingshin）

除了上述行動外，泰國還持續釋出官方打詐行動，當局昨日公布61名遭誘騙到緬甸妙瓦底電詐園區的外國公民也獲救。獲救的電騙受害者中以中國內地人數最多，有39人，其次是印度的13人，還有5人是印尼籍。