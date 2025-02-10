王毅出訪英國愛爾蘭及德國　並主持安理會會議

中國外交部發言人2月10日宣布，外長王毅將訪英國、愛爾蘭、出席慕尼黑安全會議，並主持安理會會議。



外交部稱，王毅應英國外交大臣林德偉（David Lammy）、愛爾蘭副總理兼外交貿易部長哈里斯（Simon Harris）、慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）邀請，將於2月12至17日訪問英國，並同英方舉行第十次中英戰略對話。

王毅之後轉到愛爾蘭訪問，以及到德國出席第61屆慕尼黑安全會議，並在「中國專場」發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。

中國作為聯合國安理會2月輪值主席國，將於2月18日舉辦以「踐行多邊主義，改革完善全球治理」為主題的安理會高級別會議，王毅將赴紐約主持安理會會議。

另外，王毅亦應二十國集團主席國南非外長拉莫拉（Ronald Lamola）邀請，將於2月20日至21日出席在南非約翰內斯堡（Johannesburg）舉行的二十國集團外長會。