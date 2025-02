王毅促「好自為之」　魯比奧：沒聽到這句話　美國務院這樣譯

中國外交部長王毅1月24日與美國務卿魯比奧(Marco Rubio)通電話,事後外交部發稿,稱王毅在通話中提醒魯比奧該「好自為之」。魯比奧近日受訪時證實,在與王毅的通話中並沒有聽到有關「好自為之」的表述。



魯比奧30日接受美國知名記者凱利(Megyn Kelly)的專訪,他延續過往對華的強硬立場,全方位闡述中國對美國造成的威脅,以及美國該如何應對。

美國務卿魯比奧(Marco Rubio)接受知名記者凱利(Megyn Kelly)專訪:

魯比奧在訪談中提到早前與王毅的對話「非常直接」。他向王毅表示,他們都是在維護彼此的最大利益,美中雙方在能合作的領域可以合作,在存在分歧的領域必須妥善管控分歧,以免造成災難性的後果。

據中國外交部事後釋出的新聞稿,王毅指「希望你好自為之,為中美兩國人民的未來,為世界的和平與穩定發揮建設性作用。」當主持人凱利問及王毅對魯比奧的「警告」(warning)時,他迅速回應指「有人告訴我了」。

魯比奧表示:「當時通話中的翻譯,沒有向我說任何我覺得過份的說話。他們(中國)總喜歡這樣做,用英文表述一件事,然後中文翻譯又出現另一個版本。他們(中國)當時並沒有說過這樣的話,至少在通話中沒有發生,或者是他們的翻譯可能不想如此翻譯。」

魯比奧又指,如果當時有聽到王毅提醒要「好自為之」,必定會回應:「彼此彼此,請你也好自為之」。

2025年1月21日,美國務卿魯比奧(Marco Rubio)在華盛頓國務院會見印度外交部長蘇傑生(Dr. Subrahmanyam Jaishankar,不在圖中)、澳洲外交部長黃英賢(Penny Wong,不在圖中)及日本外務大臣岩屋毅(不在圖中)。(Reuters)

根據美國務院的對話文字稿,「好自為之」被譯成「not to overstep himself」,路透社和霍士新聞翻譯成「conduct yourself well」,《新聞週刊》(Newsweek)則譯成take good care of yourself。而中國外交部的英文版聲明則譯為「act accordingly」。