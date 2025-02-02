王毅促「好自為之」　魯比奧：沒聽到這句話　美國務院這樣譯

中國外交部長王毅1月24日與美國務卿魯比奧（Marco Rubio）通電話，事後外交部發稿，稱王毅在通話中提醒魯比奧該「好自為之」。魯比奧近日受訪時證實，在與王毅的通話中並沒有聽到有關「好自為之」的表述。



魯比奧30日接受美國知名記者凱利（Megyn Kelly）的專訪，他延續過往對華的強硬立場，全方位闡述中國對美國造成的威脅，以及美國該如何應對。

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）接受知名記者凱利（Megyn Kelly）專訪：

魯比奧在訪談中提到早前與王毅的對話「非常直接」。他向王毅表示，他們都是在維護彼此的最大利益，美中雙方在能合作的領域可以合作，在存在分歧的領域必須妥善管控分歧，以免造成災難性的後果。

據中國外交部事後釋出的新聞稿，王毅指「希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。」當主持人凱利問及王毅對魯比奧的「警告」（warning）時，他迅速回應指「有人告訴我了」。

魯比奧表示：「當時通話中的翻譯，沒有向我說任何我覺得過份的說話。他們（中國）總喜歡這樣做，用英文表述一件事，然後中文翻譯又出現另一個版本。他們（中國）當時並沒有說過這樣的話，至少在通話中沒有發生，或者是他們的翻譯可能不想如此翻譯。」

魯比奧又指，如果當時有聽到王毅提醒要「好自為之」，必定會回應：「彼此彼此，請你也好自為之」。

2025年1月21日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓國務院會見印度外交部長蘇傑生（Dr. Subrahmanyam Jaishankar，不在圖中）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong，不在圖中）及日本外務大臣岩屋毅（不在圖中）。（Reuters）

根據美國務院的對話文字稿，「好自為之」被譯成「not to overstep himself」，路透社和霍士新聞翻譯成「conduct yourself well」，《新聞週刊》（Newsweek）則譯成take good care of yourself。而中國外交部的英文版聲明則譯為「act accordingly」。