特朗普簽署公告　對所有進口鋼鋁加徵25%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月10日簽署公告，對進口鋁材的關稅稅率從2018年實施的10%提高至25%，同時恢復對進口鋼材徵收25%關稅，全面取消對加拿大、墨西哥、巴西等主要供應國的豁免和免稅配額。分析認為，此舉可能加大爆發多線貿易戰的風險。他此前並預告，預定在11日或12日宣布對等關稅（reciprocal tariffs），並將幾乎立即生效。



圖為2025年2月8日，中國天津港的貨運碼頭，起重機正在從貨船卸下貨櫃。（Reuters）

特朗普10日稱，「今天，我將鋼鐵和鋁的關稅予以簡化，就25%，沒有例外或豁免。」此外，特朗普將實施一項新的北美標準，要求進口鋼鐵必須在該地區熔化和澆注，鋁必須在該地區冶煉和鑄造，以抑制經過最低限度加工的中國鋼鐵進口到美國。此外，新規定也涵蓋使用進口鋼材的下游鋼鐵產品。

特朗普的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，新措施將有利於美國的鋼鋁產業，杜絕外國傾銷、促進國內生產，並鞏固美國的經濟和國家安全。他表示，「這不僅僅關乎貿易，這為確保美國在鋼鋁等關鍵行業永遠不用依賴外國。」

圖為2025年2月8日，中國天津港的貨運碼頭，起重機正在從貨船卸下貨櫃。（Reuters）

特朗普7日在華府與日本首相石破茂會面後，在共同記者會上也預告，將在本星期將宣布對多國開徵對等關稅，使美國與其他國家得到平等對待。他未直接透露會受到影響的國家，但有媒體指，特朗普料鎖定有較大貿易逆差的國家，目標包括中國、印度等。