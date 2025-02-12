日本酒店經營公司投資比特幣　一年股價爆漲4800％

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持加密貨幣的態度正在引發連鎖效應，推動日本比特幣需求激增。日本酒店經營者Metaplanet在轉向囤積比特幣後，12個月內股價漲幅約4800％。



根據彭博社的報道，Metaplanet的股價漲幅是同期日本股市中最大的，也是全球漲幅最高的股票之一。

Metaplanet是全球多家效仿Strategy（前身為MicroStrategy）的企業之一，後者積累價值逾450億美元（約3507億港元）的比特幣。另外，日本軟件開發公司Remixpoint在去年9月宣布計劃購買12億日圓（約6100萬港元）的比特幣後，股價漲幅超300％。

2024年7月27日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）在田納西州納什維爾的比特幣2024活動發表演說。（Reuters）

Metaplanet的行政總裁格羅維奇（Simon Gerovich）指出，他是在播客中聽聞Strategy的戰略後萌生此念。自2013年起，他一直將Metaplanet作為酒店開發商運營，但在2024年初轉向「比特幣優先戰略」。

自那以後，Metaplanet的股東人數已經增加到近5萬人，2024年增長500％。其股東絕大多數是散戶投資者，許多人對波動較大的加密貨幣資產缺乏投資經驗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

