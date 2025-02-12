加拿大、墨西哥和歐盟譴責美國對進口鋼鋁加徵25%關稅

加拿大、墨西哥和歐盟2月11日譴責美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下個月對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%關稅的決定，此舉引發了外界對潛在貿易戰的擔憂。



據路透社報道，特朗普周一簽署行政命令，宣佈將進口鋼鋁的關稅稅率從2018年實施的10%提高至25%，並取消針對這兩種金屬的國家豁免和配額協議，以及數十萬項特定產品的關稅豁免。該措施將於3月12日生效，適用於從加拿大、巴西、墨西哥等國家進口的數百萬噸鋼鐵和鋁，這些產品先前根據豁免條款可以免稅進入美國。

2025年2月10日，美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

其中，對於加拿大的25%關稅將疊加對加拿大商品徵收的其他稅款，如果3月份對所有來自加拿大的進口產品徵收關稅，則總關稅將達到50%。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）對此表示，這些關稅「不可接受」。他在巴黎AI峰會上表示，如果需要，加拿大的回應將是堅定而明確的。

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）也稱該關稅決定「不合理」且「不公平」。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也表達了譴責，並表示歐盟27國將採取「堅決和適當的反制措施」。

杜魯多2月1日表示，加拿大和美國應該合作，而不是透過關稅懲罰加國民眾。（Reuters）

特朗普日前簽署命令時告訴記者，此舉將簡化金屬關稅。他說：「這一比例是25%，沒有例外或豁免。所有國家都是如此，無論來自哪裏。」當被問及其他國家對其新關稅的報復威脅時，特朗普說：「我不介意。」