印度總理莫迪訪美　或與特朗普討論降低關稅

印度總理莫迪（Narendra Modi）預計與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤，他正準備進一步削減關稅，以作鋪墊。白宮顧問則說，印度的關稅極高，阻礙進口。



據路透社報道，有消息人士透露，莫迪預計在周三（2月12日）對美國進行為期兩天的訪問。這次的會面，可能爭取促進美國對印度的出口，並避免潛在的貿易戰。

三名印度政府官員說，印度正在考慮削減12個領域的產品關稅，包括電子、醫療、手術設備和化學品，從而刺激美國對印度出口。

2017年6月26日，美國總統特朗普（右）在白宮玫瑰園與印度總理莫迪（左）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

莫迪在周一（10日）的聲明中說：「這次訪問，為我們在特朗普總統第一任期內的合作取得的成功基礎上，進一步提供機會。」

他說，兩國可在技術、貿易、國防、能源，以及供應鏈韌性等領域，提升與深化合作。

印度政府官員說，莫迪此訪是為了避免印美之間，發生類似於中美貿易戰的局面。他可能與特朗普討論關稅問題，印度願意對雙方達成小型貿易協議，持開放態度。

美國總統特朗普（左）曾在首次任期內的2020年2月底訪問印度，在新德里會見印度總理莫迪。（Reuters）

印度已經將一些商品的平均進口關稅稅率，從13%下調到11%，還降低了高端自行車和豪華車的關稅稅率。

特朗普早前發出一系列關稅威脅，還宣稱要對所有進口到美國的鋼鐵和鋁產品，加徵25%關稅。

印度一名行業機構官員說，如果特朗普真的採取這個舉措，印度近五分之一的工程產品出口都會面臨風險，其中鋼鐵和鋁產品的價值高達約250億美元（約1947億港元）。

印度總理莫迪訪問白宮，時任美國總統拜登在正式抵達儀式上，在台上擁抱莫迪。（Reuters）

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）星期一晚些時候接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，印度的關稅極高，阻礙進口。

他告訴CNBC，特朗普認為美國應該徵收至少與其他國家同等水平的互惠關稅，「如果他們降低關稅，我們也會這麼做」。

他還表明，「幾乎每個貿易伙伴的關稅都比我們高得多」，並舉例稱加拿大、墨西哥和英國的關稅，與美國在同一水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

