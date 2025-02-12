日本暴雪北海道兩機場取消118航班　逾1600人滯留過夜

受冬季氣壓分佈影響，日本北海道（Hokkaido）日本海（東海）一側因突降暴雪，札幌（Sapporo）等地同時伴有強風天氣，導致當地機場118個航班取消，另有七條列車線路停運。



新華社引述當地氣象台消息說，截至周二（2月11日）晚上9時，札幌24小時內積雪厚度達73厘米，創今年冬天最高紀錄。

受此影響，當地新千歲機場（New Chitose Airport）和丘珠機場（Okadama Airport）取消118個航班，同樣創下今年冬天最高紀錄。據各航空公司統計，受影響旅客達3400多人次。此外，包括連接新千歲機場與札幌市區的JR北海道線路在內，共七條列車線路停運。

《南洋商報》引述北海道機場公司消息說，周二下午風勢增強、降雪加劇，導致機場能見度降低，惡劣氣候持續約三個小時，影響往返羽田機場（Haneda Airport）、關西機場（Kansai Airport）等主要航線，共計118個航班取消。

逾千名旅客滯留機場過夜

周二恰逢2025年「札幌冰雪節」閉幕，大量旅客計劃從札幌乘飛機返程。電視畫面顯示，機場航空公司櫃枱前排起長隊，旅客紛紛改簽航班。1600名旅客因航班取消將被迫滯留機場過夜，鋪上機場提供的墊子，將機場當成臨時旅館。

一名從大阪來北海道旅遊的30多歲女性無奈地說：「沒有訂到其他班機，只能待在機場，但大家都有工作，真的很擔心後續安排。」另一名旅客提到，「附近飯店全滿，札幌的住宿費又太貴，最後選擇在機場過夜。最快要到15日才能搭飛機回本州，所以我打算改搭新幹線回去」。

航空公司說，周三（2月12日）的航班預計將恢復正常運行。航空公司建議旅客查看其網站以獲取最新的航班時刻表。

日本氣象廳則指出，隨着低氣壓逐步發展並向日本海移動，天氣將從西部開始轉差，降雨範圍逐漸擴大，周三北海道部分地區氣溫將短暫回升，札幌白天最高氣溫可能達到4攝氏度，接近3月中旬的水平。氣象台提醒，儘管目前降雪高峰期已過，但北海道與東北等積雪較多的地區仍需警惕雪崩及屋頂落雪風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

