馬斯克旗下X平台同意支付1000萬美元　結束特朗普訴訟

馬斯克（Elon Musk）旗下社交平台X（舊稱Twitter）已同意支付約1,000萬美元（約7,700萬港元），以和解總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前對該公司及其前行政總裁提起的訴訟。



《華爾街日報》報道，2021年1月6日襲擊美國國會大廈之後，多個社交平台都暫停了特朗普的帳號，其中包括X。騷亂發生後兩天，該平台當時以煽動暴力的風險為由暫停了特朗普的個人帳號。

特朗普同年對當時名為Twitter的公司及其時任行政總裁多爾西（Jack Dorsey）提起訴訟，而馬斯克於2022年收購Twitter後恢復特朗普在該平台上的發言權。

圖為2021年1月6日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）的支持者聚集，因拒絕承認2020年總統大選結果，圍堵國會山莊並闖入大樓，爆發騷亂。（Getty Images）

報導引述知情人士稱，考慮到總統與馬斯克關係密切，特朗普團隊考慮逐步結束對X的訴訟。馬斯克曾為特朗普的競選活動捐款2.5億美元（約19.5億港元）。

上個月，Meta以2,500萬美元（約1.9億港元）以類似方式和解了一宗訴訟，該訴訟是關於其暫停特朗普的Facebook帳戶。而特朗普的律師團也預計將與Google達成和解，Google在國會山騷亂後禁止特朗普使用Youtube。