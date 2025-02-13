特朗普與澤連斯基通話　分享與普京對話內容　期望終止戰爭

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月12日上午與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話後，再致電烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），分享了與普京的對話內容。二人就俄烏戰爭進行了討論，特朗普提到副總統萬斯（JD Vance，又譯范斯）及國務卿魯比奧（Marco Rubio）14日將率團出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference ），並與澤連斯基舉行會晤。



據路透社報道，特朗普在與普京通話後，致電澤連斯基。他其後在社交平台分享與烏克蘭總統對話的細節。

特朗普在其社交平台分享與烏克蘭總統澤連斯基通話的細節：

2025年2月12日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在其社交平台分享與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話的細節。（truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普表示，與澤連斯基的對話十分順利；而澤連斯基與普京一樣，期望促成和平。

2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

特朗普指與澤連斯基談到俄烏戰爭，並提到副總統萬斯及國務卿魯比奧，14日率團出席慕尼黑安全會議時將會與澤連斯基舉行會面。特朗普相信會面會帶來正面成果。

與此同時，澤連斯基亦在其社交平台撰文談到與特朗普通話。

澤連斯基指與特朗普進行了有意義的通話，雙方討論了實現和平的機會。

澤連斯基提及同日早前與美國財長貝森特（Scott Bessent）會面，並就草擬一份有關安全、經濟合作和資源夥伴關係的新文件進行了討論。澤連斯基指特朗普亦分享了其與俄羅斯總統普京通話的內容。