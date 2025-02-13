謝鋒：美國揮舞關稅大棒嚇不倒中國 對話協商才是正解
撰文：莊勁菲
出版：更新：
2月12日，中國駐美大使謝鋒在美國中國總商會成立二十周年慶典發表演說，指中美禁毒合作成效有目共睹，美方以芬太尼問題為藉口對華加徵關稅，只會搬起石頭砸自己的腳，揮舞關稅大棒脅迫施壓，非但嚇不倒中方，反而會破壞中美禁毒和經貿合作基礎，抬升美國家庭和企業成本，損人害己。
謝鋒提到，中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月17日舉行通話，就加強各領域溝通與合作、穩定與發展中美關係達成重要共識。對話協商才是解決問題的正確途徑。雙方應本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作。
他還指出，DeepSeek橫空出世，引發「晶片封鎖無用」的廣泛反思，也彰顯了中國的創新精神與開放胸懷。中國新產業、新業態、新模式競相湧現，預估至2030年中國數位經濟規模將達10兆美元，冰雪經濟規模超過2,000億美元，2035年銀發經濟規模約4兆美元。
習近平與特朗普通電話 二人談及中美貿易、芬太尼和TikTok等議題特朗普稱減息與關稅應同時實行 最快12日公布對等關稅措施美專家：特朗普關稅行動「不合法」 憂全球經濟前景不樂觀中國公安部：美國芬太尼危機源於自身 反對藉此等問題加徵關稅