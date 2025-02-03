中國公安部：美國芬太尼危機源於自身　反對藉此等問題加徵關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署行政命令，對從加拿大、墨西哥及中國進口商品加徵關稅。中國公安部新聞發言人2月2日表示，就美方宣布以芬太尼等問題為由，對中國輸美產品加徵10%關稅的做法，表示強烈不滿和堅決反對。



美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 傳考慮上任後宣布「國家經濟緊急狀態」（national economic emergency），以作為對外國商品加徵關稅的法律依據。圖為美國新澤西州（New Jersey）港口。（Reuters）

公安部發言人重申，美國芬太尼危機的根源在其自身，減少國內毒品需求、加強執法合作才是治本之策，一味向他國甩鍋推責無助於真正解決問題，也將嚴重損害中美雙方禁毒領域的合作和信任基礎。中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

近年來，中美在禁毒領域廣泛開展務實合作，在物質列管、情報交換、個案合作、網絡廣告清理、毒檢技術交流、多邊互動等方面，取得諸多可視化進展，成效有目共睹。

美國近年檢獲的芬太尼持續增加。圖為2017年11月在芝加哥機場檢獲的芬太尼。（路透社）

發言人稱強調，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。作為聯合國三項禁毒公約締約國，中國堅定履行國際禁毒義務，並積極與美國在內的世界各國開展合作。中方在本國並無規模性濫用情況下，本著人道主義善意，應美方請求，於2019年在全球率先正式整類列管芬太尼類物質，而美國至今都未永久性整類列管。中方整類列管後，未再收到美方查獲來自中國此類物質的通報。