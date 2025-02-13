特朗普迷因幣$TRUMP熱潮退卻狂跌 81萬買家損手共蝕155億元
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在就任前的1月17日發行迷因幣$TRUMP，這種本身不具備貨幣價值的虛擬資產價格一路上漲，短短數日內就衝至最高75美元一枚，但隨後一路狂跌，意味有人大賺，也有不少人損手。《紐約時報》調查指，$TRUMP開賣至今有81萬人因幣價下跌虧蝕，總計損失高達20億美元（約155億港元）。
《紐約時報》與區塊鏈分析公司Chainalysis所作的調查指出，預計早期交易者和內部人士通過這輪幣價漲跌淨賺66億美元，例如一個以6QSc2Cx開頭的識別碼的加密貨幣錢包就在$TRUMP開賣最初的數分鐘內，以18美分的開盤價格購買共逾597萬枚迷因幣，這位身份不明的交易者在兩日內因此獲利1.09億美元。
$TRUMP在特朗普正式宣布推出前的12個小時才創建，這為內部人士提供充足準備時間入場，這迷因幣現在價格跌至每枚近17美元，不及最高點的四分之一，大約不到70萬買家從$TRUMP的這輪漲跌中獲利。
因幣價波動產生的巨量虧損引起外界警覺，基本上不受機構監管。報道還指分析數據指，已有近1億美元的交易費用流向特朗普家族及其合夥人，不過其中大部份尚未兌現。
美國證券交易委員會前加密貨幣顧問Corey Frayer擔憂特朗普的發幣計劃令投資者蒙受損失，而特朗普任命的金融監管機構將撤銷對受害者的保護，可能使他和他的家人免受監管影響。
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