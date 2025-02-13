特朗普迷因幣$TRUMP熱潮退卻狂跌　81萬買家損手共蝕155億元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在就任前的1月17日發行迷因幣$TRUMP，這種本身不具備貨幣價值的虛擬資產價格一路上漲，短短數日內就衝至最高75美元一枚，但隨後一路狂跌，意味有人大賺，也有不少人損手。《紐約時報》調查指，$TRUMP開賣至今有81萬人因幣價下跌虧蝕，總計損失高達20億美元（約155億港元）。



2025年2月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

《紐約時報》與區塊鏈分析公司Chainalysis所作的調查指出，預計早期交易者和內部人士通過這輪幣價漲跌淨賺66億美元，例如一個以6QSc2Cx開頭的識別碼的加密貨幣錢包就在$TRUMP開賣最初的數分鐘內，以18美分的開盤價格購買共逾597萬枚迷因幣，這位身份不明的交易者在兩日內因此獲利1.09億美元。

迷因幣$TRUMP在推出數天內狂升，但之後就暴跌（CoinMarketCap網站截圖）

$TRUMP在特朗普正式宣布推出前的12個小時才創建，這為內部人士提供充足準備時間入場，這迷因幣現在價格跌至每枚近17美元，不及最高點的四分之一，大約不到70萬買家從$TRUMP的這輪漲跌中獲利。

圖為Getty在2025年2月13日發布的設計圖片，其中一個印有特朗普頭像的硬幣顯示在印有特朗普圖像的賣幣廣告前方。（Getty）

因幣價波動產生的巨量虧損引起外界警覺，基本上不受機構監管。報道還指分析數據指，已有近1億美元的交易費用流向特朗普家族及其合夥人，不過其中大部份尚未兌現。

美國證券交易委員會前加密貨幣顧問Corey Frayer擔憂特朗普的發幣計劃令投資者蒙受損失，而特朗普任命的金融監管機構將撤銷對受害者的保護，可能使他和他的家人免受監管影響。